Dienstahl Unbekannte brechen in Elbepark-Center in Hermsdorf ein und stehlen Telefone

Unbekannte Täter sind Sonnabendnacht (29. Januar) in den Elbepark-Center in Hermsdorf in der Börde eingebrochen. Als sie die Scheibe eines Juweliergeschäftes nicht zerstören konnten, brachen sie in ein Telefongeschäft ein.