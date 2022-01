Unbekannte Täter brechen in Schule in Wolmirstedt ein

Unbekannte Täter sind am Wochenende (28. bis 30. Januar) in die Förderschule in Wolmirstedt eingebrochen. Sie beschädigten dabei drei Türen und ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, wird zurzeit geprüft.

Wolmirstedt (vs) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (28. Januar) und Sonntagnachmittag (30. Januar) in die „Gerhard Schöne“ Förderschule in der Samsweger Straße in Wolmirstedt eingebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, beschädigten die Täter dabei drei Türen und ein Fenster, bevor es ihnen gelang, ein Fenster aufzubrechen.

Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Der Sachschaden beträgt bereits jetzt 3000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904 4780 entgegen