Nach einem Unfall bei Klein Ammensleben in der Börde war die Bundesstraße 71 in Richtung Magdeburg voll gesperrt.

Unfall bei Klein Ammensleben in der Börde: Sperrung auf Kreuzung an B71 aufgehoben

Nach einem Unfall war die B71 in der Börde bei Klein Ammensleben gesperrt.

Klein Ammensleben.- Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen auf der Bundesstraße 71 in Richtung Magdeburg nahe Klein Ammensleben in der Börde gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat es an der Kreuzung der B71 mit der K1166 gekracht. Der Unfall erstreckte sich auf alle Fahrstreifen, hieß es.

An der Kreuzung waren beide Straßen voll gesperrt. Nun ist die Sperrung aufgehoben und der Verkehr rollt wieder.