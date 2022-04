Unfall: Betrunkener Fahrer kollidiert in Rogätz in der Börde mit Auto

Ein 57-Jähriger ist am Freitag (8. April) mit seinem Auto in Rogätz im Landkreis Börde auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kollidierte er mit einem Auto. Der 57-Jährige pustete 2,7 Promille.

Ein 57-Jähriger ist am Freitag (8. April) mit seinem Auto in Rogätz im Landkreis Börde auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kollidierte er mit einem Auto. Der 57-Jährige pustete 2,7 Promille.

Rogätz (vs) - Ein 57-jähriger Fahrer ist am Freitag (8. April) die Straße Wiesental in Rogätz entlanggefahren und kam plötzlich auf die Gegenfahrbahn.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, konnte ein ihm entgegenkommendes Auto, besetzt mit einem älteren Ehepaar, nicht mehr ausweichen, sodass es zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Das Ehepaar musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher konnte bei Eintreffen der Polizei keine Angaben mehr zum Unfallhergang machen. Aufgrund seines Auftretens wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt.

Hierbei pustete der Mann einen stolzen Wert von 2,7 Promille. Das hatte zur Folge, dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ein Fahrzeug wird er vorerst nicht mehr führen dürfen. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme vollgesperrt.