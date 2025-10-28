Am Dienstagmorgen sind mehrere Personen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern verletzt worden. Ein 37-Jähriger war mit einem Lkw zusammengestoßen und mit seinem Auto in einem Graben gelandet.

Mehrere Verletzte gab es am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern in der Börde.

Colbitz/DUR. – Bei einem Unfall auf der K1174 sind zwischen Angern und Colbitz (Landkreis Börde) sind am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte ein Autofahrer gegen 5.30 Uhr von der Kreisstraße auf die A14 fahren. Dabei stieß er mit einem Lkw zusammen. Der 37-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern und blieb im Straßengraben stehen.

Auch das Auto hinter dem 37-Jährigen sei aufgefahren. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.