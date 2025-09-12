Eine 81-Jährige hat am Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Dodendorf und Magdeburg verursacht. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt.

Dodendorf. – Am Donnerstagmittag ist es auf der L50 zwischen Dodendorf (Börde) und Magdeburg zu einem Unfall mit vier Schwerverletzten gekommen, so die Polizei.

Eine 81-Jährige sei mit ihrem Auto am Donnerstag um 10.38 Uhr auf der L50 zwischen Dodendorf und Magdeburg unterwegs gewesen. An einer Kreuzung habe sie nicht auf das Stoppschild geachtet und sei mit dem Pkw einer 38-Jährigen zusammengestoßen.

Beide Frauen erlitten nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Die beiden Kinder im Auto der 38-Jährigen seien durch ihre Kopfschmerzen ebenfalls als schwer verletzt eingestuft worden. Ein 36-jähriger Beifahrer sei unverletzt geblieben.