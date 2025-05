Ein Autofahrer ist in Ebendorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 57-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Gegen Baum gekracht: 57-Jähriger in Ebendorf bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Autofahrer ist in Ebendorf tödlich verunglückt.

Ebendorf. - In der Olvenstedter Straße in Ebendorf (Landkreis Börde) ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, teilt die Polizei mit.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer war demnach wenige Meter hinter dem Ortsausgang aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen.

Autofahrer stirbt nach Unfall in der Börde

Der Fahrer konnte durch Ersthelfer vor Ort aus dem Auto geborgen werden. Da er keine Lebenszeichen zeigte, wurde er sofort reanimiert.

Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 57-Jährige wenig später seinen Verletzungen.