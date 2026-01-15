Eine stark betrunkene Autofahrerin ist in Dolle über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurden das Auto und zwei Verkehrsschilder beschädigt.

Dolle. – Eine 32-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der L38 in Dolle (Landkreis Stendal) mit ihrem Pkw über eine Verkehrsinsel gefahren, teilt die Polizei mit.

Dabei seien sowohl das Auto als auch zwei Verkehrsschilder beschädigt worden. Bei der Fahrerin sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Dieser zeigte den Angaben zufolge einen Wert von 2,38 Promille an – absolute Fahruntauglichkeit.

Betrunken im Landkreis Stendal: Führerschein ist weg

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Weiterhin ermittelt die Polizei wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.