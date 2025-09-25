In Wolmirstedt ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer war mit einem Lkw zusammengestoßen.

Wolmirstedt. – Am Mittwoch, dem 24. September, ist es in Wolmirstedt (Landkreis Börde) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Lkw gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer die Rogätzer Straße, als vor ihm ein E-Scooter-Fahrer in gleicher Richtung unterwegs war.

Dieser soll zunächst den Anschein erweckt haben, nach rechts auf einen Radweg abbiegen zu wollen. Daraufhin habe der Lkw-Fahrer zum Überholen angesetzt.

Während des Überholvorgangs sei der 44-jährige E-Scooter-Fahrer jedoch plötzlich nach links abgebogen. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers sei ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern gewesen. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

E-Scooter-Fahrer hatte über 1,1 Promille

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der Mann einen Bierkasten auf dem Trittbrett seines Fahrzeugs transportiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann ein.