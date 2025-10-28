Am Dienstagmorgen sind mehrere Personen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern verletzt worden. Ein 37-Jähriger stieß mit einem Lkw zusammen und landete mit seinem Auto im Graben.

Zusammenstoß mit Lkw! Auto landet bei Colbitz im Graben - mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte gab es am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern.

Colbitz. - Bei einem Unfall auf der K1174 sind zwischen Angern und Colbitz (Landkreis Börde) am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte ein 37-Jähriger gegen 5.30 Uhr von der Kreisstraße auf die A14 fahren. Dabei stieß er mit einem Lkw zusammen. Der 37-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern und blieb im Straßengraben stehen.

Auch das Auto hinter dem 37-Jährigen sei mit ihm kollidiert. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.