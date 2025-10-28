weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Wolmirstedt
    4. >

  4. Zusammenstoß mit Lkw! Auto landet bei Colbitz im Graben - mehrere Verletzte

Unfall am Morgen Zusammenstoß mit Lkw! Auto landet bei Colbitz im Graben - mehrere Verletzte

Am Dienstagmorgen sind mehrere Personen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern verletzt worden. Ein 37-Jähriger stieß mit einem Lkw zusammen und landete mit seinem Auto im Graben.

Von DUR 28.10.2025, 13:16
Mehrere Verletzte gab es am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern.
Mehrere Verletzte gab es am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Colbitz und Angern. (Symbolfoto: dpa)

Colbitz. - Bei einem Unfall auf der K1174 sind zwischen Angern und Colbitz (Landkreis Börde) am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. 

Demnach wollte ein 37-Jähriger gegen 5.30 Uhr von der Kreisstraße auf die A14 fahren. Dabei stieß er mit einem Lkw zusammen. Der 37-Jährige kam mit seinem Auto ins Schleudern und blieb im Straßengraben stehen.

Auch das Auto hinter dem 37-Jährigen sei mit ihm kollidiert. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. 