Unfall mit Linienbus in Osterweddingen

Osterweddingen (vs) - Ein Lininebus befuhr am Freitag, 3. Juni, gegen 7.20 Uhr die Straße Lange Göhren in Osterweddingen und hielt an einer Bushaltestelle an.

Ein nachfolgender 41-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde ein 59-jähriger Businsasse leicht verletzt, so dass er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.