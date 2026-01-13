Ein 64-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L38 im Landkreis Börde gegen einen Baum geprallt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Colbitz. – Auf der L38 bei Colbitz (Landkreis Börde) hat es in der Nacht zu Dienstag einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der 64-Jährige mit seinem Kleintransporter einen vor ihm fahrenden VW überholen wollen. Aufgrund von Straßenglätte sei der Transporter derart ins Schleudern geraten, dass er mit dem Heck des VW zusammenstieß.

Unfall in der Börde: Transporter kracht gegen Baum

Anschließend prallte der Transporter gegen einen Baum am Fahrbahnrand, so die Polizei weiter. Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Olvenstedt gebracht. Dort sei er wenige Stunden später gestorben.

Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.