Wolmirstedt: Nach Fund von verwester Leiche  in Wohnung - Haftbefehl erlassen

Wolmirstedt (vs) - Am Nachmittag des 12. Juli 2022 kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zum Fund eines zunächst unbekannten, männlichen Leichnams. Ein Anwohner klagte zuvor über stark unangenehmen Geruch im Wohngebäude, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Nach Öffnen der Wohnungstür konnte in der Wohnung eine leblose, bereits stark verweste, männliche Person aufgefunden werden.

Bei der gerichtlich angeordneten Obduktion wurden Verletzungen festgestellt, die für einen gewaltsamen Tod sprechen. Die Identität des Leichnams konnte durch kriminaltechnische Untersuchungen als die des 23-jährigen Mieters der Wohnung geklärt werden. Aufgrund von Spurenauswertungen konnte ein, zunächst als Zeuge geltender, 25-jähriger Bekannter des Geschädigten als Beschuldigter ermittelt werden.

Nach erfolgter vorläufiger Festnahme stellte die Staatsanwaltschaft Magdeburg einen Haftantrag wegen des Verdachts des Totschlags. Durch das zuständige Amtsgericht Aschersleben wurde am 06. August 2022 Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in die JVA Burg verbracht.