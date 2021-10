Unfall Verkehrsunfall in Osterweddingen - zwei Menschen schwer verletzt

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch (20. Oktober) in Osterweddingen im Landkreis Börde in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kollidierte er mit dem entgegen kommenden Auto einer 34-jährigen Frau.