Seit Sonntagabend wird eine 89-jährige Frau aus Dahlenwarsleben (Landkreis Börde) vermisst. Sie hatte sich zuletzt in einer Seniorenvilla aufgehalten.

Dahlenwarsleben. – Seit Sonntagabend wird die 89-jährige Elfriede M. aus Dahlenwarsleben (Landkreis Börde) vermisst, teilt die Polizei mit.

Die Seniorin habe sich an diesem Tag in einer Seniorenvilla in Dahlenwarsleben aufgehalten. Seit 19.30 Uhr wird sie vermisst.

Seit Sonntag wird die 89-Jährige aus Dahlenwarsleben vermisst. (Foto: Polizei)

So wird die Vermisste aus der Börde beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

korpulente Gestalt

weiße, glatte, schulterlange Haare

nur ein Auge

Brille mit getönten Gläsern

weißes Oberteil mit grün-blauen Streifen und Glitzer auf der Vorderseite

weiße Sandalen mit Riemchen

Wie die Polizei weiter mitteilt, benötige die Vermisste aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands dringend medizinische Hilfe.

Wer hat Elfriede M. gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter 03904/478-0 entgegen.