Knapp einen Monat vermisst Seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Stefan A. aus Barleben gesehen? (Foto im Text)
Bereits seit dem ersten Weihnachtsfeiertag wird ein 32-Jähriger aus Barleben vermisst. Auf der Suche nach ihm bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Barleben/Wolmirstedt. – Bereits seit dem 25. Dezember 2025 wird der 32-jährige Stefan A. aus Barleben vermisst, teilt die Polizei mit. Er habe an diesem Abend gegen 20 Uhr seine Wohnung verlassen und sei seitdem verschwunden.
In der Umgebung wurde nach ihm den Angaben zufolge auch unter Einsatz von Fährtensuchhunden und der Tauchergruppe der Landesbereitschaftspolizei gesucht – leider erfolglos.
Hinweise deuten darauf hin, dass sich der 32-Jährige zu Fuß in Richtung Wolmirstedt begab, so die Polizei weiter. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er öffentliche Verkehrsmittel genutzt habe.
Stefan A. wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,78 Meter groß
- kurze, braune Haare
- braune Augen
- schlanke Statur
- trug zuletzt einen Vollbart
- dunkelblaue Hose
- schwarze Jacke
- dunkelblauer Schal
- graue Barfußschuhen
Personen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können oder diesen nach dem 25. Dezember 2025, 20 Uhr. gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu wenden.