Wolmirstedt: Mit Vorschlaghammer auf Schienbein geschlagen

Zu einer Gewalttat kam es am Wochenende rund um Samstag, 5. März, in Wolmirstedt.

Wolmirstedt (vs) -Am späten Nachmittag des 5. März kam es in der Samsweger Straße zwischen zwei Wolmirstedtern zu einem Streit. Im Zuge dieses Streits schlug der 39-jährige Beschuldigte mit einem Vorschlaghammer auf das Schienbein des Geschädigten.

Das 24-jährige Opfer fiel daraufhin zu Boden. Der Beschuldigte wirkte nun nochmals mit der Faust auf das Gesicht des Geschädigten ein. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte vom Ereignisort. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, weshalb er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der mutmaßliche Täter konnte durch die ermittelnden Beamten vor Ort aufgefunden werden. Dieser hat sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.