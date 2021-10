Zwei Bier sind zu viel: 41-Jähriger fährt mit 0,58 Promille durch Wolmirstedt 

Weil ein 41-jähriger Mann am Dienstagabend mit seinem Auto zu schnell durch Wolmirstedt gefahren ist, hielt die Polizei ihn an. Er erklärte, dass er zwei Bier getrunken habe. Es drohen ihm ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot.

Wolmirstedt (vs) - Ein Autofahrer hat am Dienstagabend (19. Oktober) in Wolmirstedt die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, da er zu schnell unterwegs war.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, erklärte der 41-jährige Mann bei der Kontrolle, dass er zwei Bier getrunken habe. Der festgestellte Wert ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 mg/l, also etwa 0,58 Promille.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Es drohen nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und Punkte in Flensburg.