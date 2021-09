Polizei sicherte Spuren am Tatort. Der Leichnam der Frau soll am Samstag obduziert werden.

Halle/MZ - In Halles größtem Stadtteil Neustadt hat sich am Freitagabend möglicherweise ein Verbrechen ereignet. Wie die Polizei der MZ bestätigte, hatte ein 55-Jähriger kurz nach 20 Uhr seine 52 Jahre alte Ehefrau leblos in einer Blutlache liegend in der gemeinsamen Wohnung in der Muldestraße gefunden.

Der Mann soll zuvor von der Arbeit gekommen und auch noch beim Einkaufen gewesen sein, bevor er nach Hause ging. Er alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Mittlerweile sollen sich die Hinweise aber verdichten, dass die Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der Leichnam der Frau soll am Samstag obduziert werden. Die Polizei hatte noch am Freitagabend vor Ort nach Spuren gesucht. Man ermittle nun in alle Richtungen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen übernommen.

Durchsuchungen in der Muldestraße in Halle-Neustadt. Foto: Marvin Matzulla

Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Muldestraße berichten, dass die Polizei am Freitagabend Befragungen im Haus durchgeführt hat. Laut einem Anwohner haben Beamte gegen Mitternacht auch die Umgebung mit Taschenlampen abgesucht.

Mit einem Aufgebot hat die Polizei in der Muldestraße in Neustadt nach Spuren gesucht. Auch ein Spürhund kam zu Einsatz. Zudem untersuchten Kriminaltechniker die Wohnung, in der am Freitagabend die Leiche einer 52-Jährigen entdeckt worden war. Die Wohnung als Tatort wurde versiegelt.