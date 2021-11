"Kein Dumme-Jungenstreich": Polizei sucht nach Zeugen in Köthen - Acht Gullydeckel von Straße entfernt

Köthen (vs) - Einen richtig üblen Streich haben sich bislang noch unbekannte Täter in Köthen erlaubt. Am frühen Morgen des 26. Oktobers ging bei der Polizei durch einen Mitarbeiter des Stadt-Betriebshofes die Meldung ein, das Unbekannte entlang der Friedrich-Ebert-Straße, von der Persiluhr bis zur Bahnhofskreuzung, acht Schachtabdeckungen (sogenannte Gullydeckel) ausgehoben und auf dem angrenzenden Gehweg abgelegt haben. Die eingetroffenen Polizeibeamten sicherten sofort die Gefahrenstelle und setzten die Abdeckungen wieder auf die dazugehörigen Schächte.

Das Verhalten der Täter ist absolut verantwortungslos. So etwas kann auch schwerste Verkehrsunfälle nach sich ziehen. Glücklicherweise blieben diese aus. Für die Polizei ist das Verhalten der Unbekannten kein "Dumme-Jungenstreich", heißt es in einer Pressemitteilung.

Geahndet wird es als Straftat. Das Strafgesetzbuch sieht für gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Personen, Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39 zu melden. Dies geht unter der Telefonnummer 03496/426-0 oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de.