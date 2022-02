70-Jähriger im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die EC-Karte gestohlen - Polizei sucht mit Foto nach Täter

Köthen (vs) - Bereits am Dienstag, 14. September, gegen 8.30 Uhr kam es durch eine bislang unbekannte Person zu mehreren unrechtmäßigen Geldabhebungen am Geldautomaten eines Geldinstituts An der Rüsternbreite in Köthen. Insgesamt erlangte der Täter Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei.

Zuvor soll der Täter einer 70-Jährigen in einem Supermarkt in Köthen, An der Rüsternbreite, die Handtasche inklusive der darin befindlichen Geldkarte entwendet haben. Vorliegendes Bildmaterial zeigt den unbekannten Täter beim Abheben von Bargeld an einem Geldautomaten.

Der mutmaßliche Täter. Foto: Polizei

Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person. Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter 03496/426-0 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.