A9 bei Dessau: Kleintransporter fährt auf Lkw auf

Zerbst (vs) - Auf der Autobahn 9 in Richtung München kam es am Mittwochmorgen (22. September) gegen 6.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach Polizeiinformationen fuhr ein Kleintransporter auf einen Lkw auf.

Der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Lkw-Fahrer zwischen den Ausfahrten Dessau-Süd und Thurland zum Überholen auf die mittlere Spur gesetzt hatte, fuhr der Kleintransporter von hinten auf den Lkw auf, heißt es im Polizeibericht.

Der Kleintransporter und der Lkw kamen auf dem Standstreifen zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die rechte Fahrspur blieb für mehrere Stunden gesperrt.