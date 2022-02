A9: Unfall mit zwei Schwerstverletzten in Anhalt-Bitterfeld

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, genauer gesagt bei Dessau-Ost auf der A9, ereignete sich am 5. Februar ein schwerer Unfall.

Dessau-Roßlau (vs) - Am 05. Februar gegen 9.00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung Berlin kurz vor der Anschlussstelle Dessau-Ost.

Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die linke Fahrspur, so die Polizei. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und kollidierte mit dem Anhänger eines Lkw, welcher die rechte Fahrspur befuhr. Danach kollidierte der BMW mit der linken Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

In weiterer Folge kollidierte ein auf der mittleren Fahrspur heranfahrender Audi erst mit dem BMW und dann mit dem Anhänger des Lkw. Die beiden Insassen des Pkw BMW wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pkw Audi wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.