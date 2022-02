Anhalt-Bitterfeld: Schwerer Arbeitsunfall und großer Sachschaden

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, genauer gesagt in Zörbig, ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Das ist bis jetzt bekannt.

Zörbig (vs) - Am Vormittag des 10. Februars kam es im Gewerbegebiet von Zörbig zu einem Arbeitsunfall und einem Brand mit einer schwerverletzten Person, so die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 10.50 Uhr in einem dort ansässigen metallverarbeitenden Betrieb zu einer Explosion einer Maschine. Dabei wurde ein 35-jähriger Mitarbeiter der Firma, welcher sich in der Nähe der Maschine befand, schwerverletzt. Der aus Bitterfeld-Wolfen stammende Mann wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik verbracht. Aktuell soll keine Lebensgefahr bestehen.

Neben den Polizei- und Rettungskräften waren 17 Kameraden der Feuerwehren aus Zörbig, Großzöberitz und Löbnitz mit insgesamt fünf Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Derzeit wird der Schaden auf 150.000 bis 250.000 Euro geschätzt.

Weitere Hintergründe zu dem Unglück sind aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Ebenso waren Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht und des Arbeitsschutzes vor Ort.