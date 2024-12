Bei einem Angriff in der Nähe der Volksschwimmhalle in Zerbst sind drei Männer verletzt worden. Grund für die Auseinandersetzung war ein Böllerwurf.

Nach Böllerwurf: Personen prügeln brutal auf drei Männer ein – Ein Opfer am Kopf verletzt

Attacke in Zerbst

Drei Männer wurden von einer Gruppe in Zerbst angegriffen.

Zerbst. - In der Nacht auf Sonntag ist in der Nähe der Volksschwimmhalle in Zerbst eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen eskaliert.

Laut Polizei befanden sich drei Männer im Alter von 20, 21 und 44 Jahren gegen 0.15 Uhr auf einem Parkplatz, als von einer vorbeigehenden Gruppe ein Böller geworfen wurde. Einem kurzen verbalen Streit sei eine körperliche Auseinandersetzung gefolgt, dem sich in der Folge weitere Personen anschlossen, heißt es.

Prügelei in Zerbst: Täter flüchten in unterschiedliche Richtungen

Den Angaben nach kamen mehrere Personen aus einem eintreffenden Auto und umliegenden Straßen und schlugen auf die drei Opfer ein. Auch mehrere Gegenstände seien geworfen worden. Die Täter flüchteten im Anschluss in unterschiedliche Richtungen, heißt es weiter. Zwei Männer wurden laut Polizei bei dem Angriff leicht, der 44-Jährige zudem am Kopf verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0340/6000291 entgegen.