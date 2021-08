Auffahrunfall nahe Zerbst auf der L55

Zerbst (vs) - Am 29. August gegen 14.10 Uhr auf der Landstraße 55 ist es passiert: ein Auffahrunfall. Der 66-jährige Fahrer eines Kraftrades Piaggio sowie ein 34-jähriger Fahrer eines Kraftrades vom Typ Suzuki befuhren hintereinander die L 55 aus Richtung Lindau kommend in Richtung Zerbst.

Auf Grund eines vor ihm anhaltenden Kraftrades hielt der 66-Jährige dahinter an. Der nachfolgende 34-jährige Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf das Kraftrad Piaggio auf, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf circa 1.300 Euro geschätzt, so die Polizei am Ende der Pressemitteilung.