Zerbst (vs) - Mit einem Reh kollidierte ein 39-jähriger Fahrer, als er am 16. August gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto die Landstraße 57 aus Gollbogen in Richtung Zerbst befuhr.

Am Pkw entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle.