Bias (vs) - Auf der B187a zwischen Bias und Steutz verlor am Samstag, 26. Oktober, ein 31-Jähriger in der S-Kurve am Kreisteich die Kontrolle über seinen Ford.

Gegen 16.56 Uhr geriet der junge Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen.

Laut Polizeibericht wurde der 31-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in das Zerbster Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden am Ford wird auf knapp über 20.000 Euro geschätzt.