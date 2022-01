Dessau-Rosslau/MZ - Seinen Hund vergessen hat am Wochenende ein unbekannter Autofahrer auf der A9 bei Dessau. Der Hundebesitzer hatte den Verlust erst viele Kilometer später festgestellt.

Berichten der Autobahnpolizei zufolge, hatten die Beamten am Samstag gegen 1.20 Uhr einen Anruf von dem Hundebesitzer erhalten. Er habe am Parkplatz „Mosigkauer Heide“ kurz vor der Abfahrt Dessau-Süd in Fahrtrichtung Berlin seinen Hund vergessen. Der Mann war da aber schon an der Landesgrenze zu Brandenburg.

Wie das passieren konnte, ist nicht bekannt. Um welche Hunderasse es sich handelt, sagte der nicht. Die Polizei erfuhr nur: Das Tier hört auf den Namen Louis. Es ist mittelgroß und trägt ein grünes Halsband.

Ein sofortiger Einsatz der Polizei und die Absuche des besagten Parkplatzes blieb ohne Erfolg. Laut Autobahnpolizei wurde das Tier auch am Sonntag nicht gefunden.