Blaulicht Horrorclown überfällt Geschäft mit Messer in Zerbst: Polizei sucht nach Zeugen

Am Vormittag des 23. Novembers soll sich in einem Geschäft in Zerbst eine versuchte Raubstraftat ereignet haben, heißt es von Seiten der Polizei. Der Täter war ein Mann mit Clownsmaske.