Auf der B 184 am Abzweig zum Hof Kruse waren am 11. April zwei Pkw zusammengestoßen.

Rodleben/Zerbst (vs) - Gegen 15 Uhr wurden am Dienstag (11. April) die Feuerwehren aus Dessau-Roßlau zu einem Verkehrsunfall auf der B 184 Richtung Zerbst in Höhe der Zufahrt zum Hof Kruse alarmiert. Nach ersten Informationen sollten zwei Pkw beteiligt gewesen und einer in Brand geraten sein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer allerdings nicht bestätigt. Die zwei am Unfall beteiligten Personen hatten die Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 184

Nach der Unfallaufnahme hatten Kameraden der Feuerwehr in Absprache mit der Polizei die ausgelaufenen Flüssigkeiten aufgenommen und die Straße gereinigt. Außerdem wurden die Unfallfahrzeuge von der Straße geschoben.

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau sowie die freiwilligen Feuerwehren Rodleben und Roßlau mit insgesamt 34 Einsatzkräften. Auf der Bundesstraße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.