Blaulicht Entwarnung: Auf dem Weg zur Schule - Neunjährige in Dessau gefunden

Die Polizei hat am 28. Juni in Dessau-Roßlau dringend nach einer Neunjährigen, die nicht wie eigentlich geplant in der Schule angekommen ist, gesucht. Das Mädchen konnte wohlauf gefunden werden.