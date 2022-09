Vermisster Mann in Zerbst wohlbehalten wieder aufgetaucht

Die Suche nach einem Vermissten in Zerbst hat am Dienstag ein glückliches Ende gefunden. Laut Polizei sei der Mann wieder aufgetaucht.

In Zerbst wurde ein Mann vermisst.

Zerbst (vs) - Mit einer Öffentlichkeitsfahndung suchte die Polizei in Zerbst seit dem 26. September nach einer vermissten Person. Zunächst wurde vermutet, dass sich der Mann im Raum Dessau-Roßlau aufhalten könnte.

Wie die Beamten am Dienstag in einer Pressemitteilung berichten, sei die Suche inzwischen erfolgreich gewesen. Der Vermisste sei am Nachmittag im Ortsteil Roßlau gefunden und unverletzt zu seiner Wohnung gebracht worden.