Gleich mehrere Unfälle auf der A9 bei Dessau

Auf der Bundesautobahn 9 bei Dessau ist es in Richtung München zu mehreren Unfällen gekommen.

Dessau (vs) - Am Nachmittag des 30. Augusts ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle nacheinander auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Dessau-Süd.

Um 14.24 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer die BAB 9 auf der linken Fahrspur. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Er kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.400 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Des Weiteren hielt ein 65-jähriger Fahrer eines Jeeps als Ersthelfer hinter dem Verunfallten auf dem Standstreifen und bot seine Hilfe an.

Kurz darauf befuhr eine 63-jährige Fahrerin eines Pkw Audi die linke Fahrspur und bremste ihr Fahrzeug aufgrund einer Wasserlache ab. Der dahinterfahrenden 37-jährige Fahrer eines Skoda fuhr auf und verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Skoda schleuderte gegen den auf dem Standstreifen stehenden Jeep. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jeep gegen den davorstehenden BMW gestoßen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die vier Insassen des Skoda schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Es Entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.500 Euro.