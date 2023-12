Bei einem Unfall in Zerbst wurde eine 18-Jährige verletzt, so die Polizei.

Zerbst/vs - Eine 18-Jährige fuhr am 4. Dezember gegen 23 Uhr mit einem Skoda in Zerbst auf der Straße „Alter Teich“ in Richtung Fuhrstraße. In der Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam nach links von der Fahrbahn ab, bis sie frontal an einem Straßenbaum zum Stehen kam.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt schätzungsweise 7.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Klinikum, konnte dieses nach ambulanter Behandlung am selben Tag jedoch wieder verlassen.