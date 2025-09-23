Einer Verkäuferin in Zerbst ist es zu verdanken, dass ein 86-Jähriger nicht zum Opfer einer Betrügerin wurde.

Dank einer Verkäuferin konnte in Zerbst ein Betrug vereitelt werden.

Zerbst. – Dank einer aufmerksamen Verkäuferin konnte am Donnerstagmorgen vergangener Woche im Raum Zerbst ein Betrug an einem 86-Jährigen vereitelt werden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Senior gegen 9 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin der Deutschen Bundesbank erhalten. Diese gab an, dass der Mann bei einer Gratisverlosung 40.000 Euro gewonnen habe.

Betrügerin fordert Senior in Zerbst zum Kauf von Guthabenkarten auf

Um den Gewinn zu erhalten, müsse der Senior jedoch Guthabenkarten im Wert von 900 Euro erwerben und ihr bis 11 Uhr telefonisch die Codes übermitteln.

Der 86-Jährige begab sich daraufhin in einen Supermarkt. Hier riet ihm eine Verkäuferin von seinem Vorhaben ab und wies ihn darauf hin, dass er fast Opfer eines Betruges geworden sei, so die Polizei weiter.