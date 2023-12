Zerbst/vs - In Zerbst kam es am 7. Dezember gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer eines Skoda parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Jeverschen Straße in Richtung Biaser Straße.

Die 68-jährige Beifahrerin öffnete die Beifahrertür, um aus dem Fahrzeug auszusteigen. Hierbei kam es zum Unfall mit einer elfjährigen Fahrradfahrerin, welche auf dem Gehweg der Jeverschen Straße in Richtung Biaser Straße fuhr.

Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung.