Die Bilanz eines Unfalls in Zerbst: Zwei leicht verletzte Fahrerinnen und rund 60.000 Euro Sachschaden, so die Polizei.

Nach Unfall in Zerbst: 60.000 Euro Schaden

In Zerbst kam es zu einem Unfall, so die Polizei.

Zerbst/vs - In Zerbst war eine 59 Jahre alte Mercedesfahrerin am 4. Dezember gegen 9.30 Uhr auf der Güterglücker Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

In der dortigen Kurve kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Skoda einer 65-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden liegt bei rund 60.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, konnten dieses am selben Tag jedoch wieder verlassen.