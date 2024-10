Ein 67 Jahre alter Mann in Zerbst hat sich mit dem Fahrer eines Lieferwagens angelegt. Dieser belieferte ein Geschäft.

In Zerbst hat ein Mann einen Lieferwagenfahrer beleidigt und bedroht.

Zerbst. - Am Mittwoch hat der 39 Jahre alte Fahrer eines Transporters sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr kurzzeitig zum Beliefern eines Geschäfts in der Straße "Alte Brücke" in Zerbst abgestellt.

Laut Polizei erregte dies den Unmut eines 67 Jahre alten Mannes. Der Mann habe mehrfach mit seiner Gehhilfe auf das Fahrzeug einschlagen. Außerdem beleidigte und bedrohte er den 39 Jahre alten Fahrer, heißt es.

Der Schaden am Fahrzeug werde auf rund 500 Euro geschätzt. Gegen den 67-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.