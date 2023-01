Starke Windböen haben am 30. Januar in der Einheitsgemeinde zahlreiche Bäume zu Fall gebracht. So blockierten bei Bärenthoren gleich zehn umgestürzte Bäume die Fahrbahn. Auch nahe Kermen stürzte eine recht massive Esche um. Die Beseitigung gestaltete sich in Teilen recht schwierig.

Garitz/Kermen/Badewitz - Bereits den fünften Einsatz seit Jahresbeginn ist am Montag die Ortsfeuerwehr Garitz-Bornum-Mühlsdorf gefahren. Zusammen mit den Frauen und Männern aus Dobritz-Mühro mussten die insgesamt immerhin 24 Einsatzkräfte gleich zehn umgestürzte Bäume von der Straße räumen. „Zwei der Bäume waren so sehr ineinander verkeilt, dass sie mit dem Greifzug auseinandergezogen werden mussten“, sagt Daniel Mielchen, Ortswehrleiter der Feuerwehr Garitz-Bornum ist.

Zwei der Bäume waren so sehr ineinander verkeilt, dass sie mit dem Greifzug auseinandergezogen werden mussten. Foto: Daniel Mielchen

Der Alarm sei gegen 15.30 Uhr eingegangen. Immerhin gute zwei Stunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Bäume zwischen den Ortschaften Garitz und Bärenthoren zu stückeln und von der Fahrbahn zu räumen, so Mielchen. Den Einsatz geleitet hat Christian Kuhle.

Auch nahe Kermen an der Landstraße zwischen Zerbst und Steckby mussten die Feuerwehren aus Leps, Steutz und Steckby gegen 14 Uhr eine umgestürzte Esche beseitigen. „Die Esche war ziemlich massiv. Glücklicherweise kam uns ein Landwirt mit seinem Radlader zu Hilfe. So brauchten wir den Baum in nicht ganz so kleine Teilstücke sägen, was uns ziemlich viel Zeit gespart hat“, schildert Rudolf Richter.

Zeitweise Verkehrsbehinderungen während der Aufräumarbeiten

Der Landwirt habe die Stämme dann von der Landstraße geschoben, so der Einsatzleiter und Ortswehrleiter in Steckby. Eine knappe Stunde waren die neun Einsatzkräfte mit dem Freiräumen der Fahrbahn beschäftigt.

Schließlich mussten auch sechs Kameraden aus Straguth und Badewitz ausrücken. Hier blockierte gegen 13.30 Uhr ebenfalls ein umgestürzter Baum die Kreisstraße zwischen den beiden Orten, dem, wie bei den anderen Einsätzen auch, mittels Kettensäge zu Leibe gerückt wurde.

Die Bäume hatten den starken Windböen, die am Montag zeitweise über die Einheitsgemeinde hinwegfegten, offenbar nicht standgehalten. Während der Aufräumarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, sowohl zwischen Garitz und Bärenthoren als auch zwischen Zerbst und Steckby.