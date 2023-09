Ein seit über einer Woche vermisster Jugendlicher aus Zerbst ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde der 14-Jährige in Brandenburg gefunden.

Zerbst/DUR - Ein seit über einer Woche vermisster Jugendlicher aus Zerbst ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde der 14-Jährige in Brandenburg gefunden. Der Junge war am 9. September verschwunden.

Die Polizei konnte die Fahndung nach dem Teenager einstellen.