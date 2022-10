Vermisste Eljährige ist wieder da

Zerbst (vs) - Nachdem ein Mädchen am 30. Oktober als vermisst gemeldet wurde, konnte die Suche nun eingestellt werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von Beamten am selben Tag in Frankfurt am Main gefunden und befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden daher eingestellt.