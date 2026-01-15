In der Nacht zu Donnerstag ist ein 27-Jähriger in Zerbst von der Straße abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Gartenzaun gefahren. Dabei hatte er nicht einmal einen Führerschein.

Stark betrunken und ohne Führerschein: 27-Jähriger fährt vor Gartenzaun

In Zerbst hat ein stark betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht.

Zerbst. – Ein stark betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag in der Fuhrstraße in Zerbst einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit.

Demnach verlor der 27-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen sei an einem Grundstückszaun zum Stehen gekommen.

Unfall in Zerbst: Autofahrer war betrunken und absolut fahruntauglich

Der 27-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Am Wagen hingegen sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Während der Unfallaufnahme haben die Beamten den Angaben zufolge zudem festgestellt, dass das Auto nicht zugelassen war und der 27-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Weiterhin zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,8 Promille an, so die Polizei weiter. Bereits ab einem Wert von 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich.