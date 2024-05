In Zerbst ist es in der Friedrich-Naumann-Straße zu einem Unfall gekommen.

Zerbst/DUR. - Am Donnerstag ist es gegen 12 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße in Zerbst zu einem Unfall gekommen. Ein 73 Jahre alter Mann war laut Polizei in Richtung Frauentorplatz unterwegs, als es an der Kreuzung Puschkinpromenade/Jütrichauer Straße zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto kam.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es. Die Schadenshöhe werde auf jeweils 10.000 Euro geschätzt.

Bei dem Unfall beteiligt war laut Polizei zudem ein einjähriges Kind in einem der Autos. Es sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, welches es noch am selben Tag wieder verlassen konnte.