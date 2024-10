Nach einem Unfall in der Kastanienallee in Zerbst liegen drei Kinder und ein Erwachsener zum Teil schwer verletzt im Krankenhaus.

Zerbst. - Zu einem Unfall mit vier Verletzten ist es am frühen Donnerstagnachmittag in der Kastanienallee in Zerbst gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der Straße in Richtung Lepser Straße unterwegs, als er auf Höhe eines Supermarktparkplatzes nach links abbiegen wollte.

Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem Transporter eines 60 Jahre alten Mannes gekommen. Alle vier Insassen des Transporters im Alter von 8, 9, 12 und 55 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa jeweils 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.