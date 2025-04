Ein Anlieferer wurde am Mittwoch Zeuge, wie ein älterer Mann mit seinem Wagen rückwärts gegen eine Mauer fuhr.

Senior rast in Zerbst ungebremst rückwärts in eine Mauer

Ein 85-Jähriger ist in Zerbst rückwärts gegen eine Mauer gefahren.

Zerbst. - Ein Anlieferer wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr Zeuge eines Unfalls auf dem Gelände eines Supermarktes in der Straße „Alte Brücke“ in Zerbst, teilt die Polizei mit.

Er sah, wie ein 85-Jähriger mit seinem Auto ungebremst rückwärts gegen eine Begrenzungsmauer fuhr. Beim Aussteigen aus dem Wagen stürzte der Senior.

Er musste mit seinen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen des 85-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Wie die Polizei weiter mitteilt, litt der Senior offenbar unter gesundheitlichen Problemen.