Nach einem Unfall mit einem verletzten Elfjährigen bittet die Polizei um Hinweise. Er war am Wochenende von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer fuhr weiter.

Elfjähriger Junge bei Unfall in Zerbst verletzt - Autofahrer fährt nach kurzem Stopp weiter

Fahrerflucht in der Börde

Ein Autofahrer in Zerbst rammte einen elfjährigen Fahrradfahrer und entfernte sich vom Unfallort.

Zerbst. - Die Polizei in Zerbst sucht nach einem Autofahrer, der am Samstag in einen Unfall mit einem elfjährigen Radfahrer verwickelt war.

Wie es von der Polizei heißt, war der Junge gegen 18.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Breiten Straße in Richtung Magdeburg unterwegs. Als ein hellgraues Auto von der Klappgasse in die Breite Straße einbiegen wollte, kam es nach Angaben der Polizei zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Elfjährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann mittleren Alters habe zunächst angehalten und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt, so die Polizei. Er sei dann aber weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet nun, dass sich Zeugen des Unfalls beim Revierkommissariat Zerbst unter der Nummer 03923/7160 melden.