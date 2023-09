In einem Schuhladen in Zerbst hat ein Dieb eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht. An der Stadtmauer konnte der Flüchtige von der Polizei gestellt werden.

Ein Dieb hat in einem Schuhgeschäft in Zerbst eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Symbolbild:

Zerbst (vs) - Zu einem schweren Diebstahl ist es am Dienstagnachmittag in einem Schuhgeschäft in der Alten Brücke in Zerbst gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach stahl ein maskierter Mann zunächst ein Paar Schuhe. Als eine 50 Jahre alte Verkäuferin den Mann ansprach, soll der ein Messer aus der Hosentasche gezogen und die Frau bedroht haben, um schließlich aus dem Laden zu flüchten.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Polizei stellte den 29 Jahre alten Mann an der Zerbster Stadtmauer, heißt es. Der Mann kam nach Erlass in eine Justizvollzugsanstalt.