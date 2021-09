Verkehrsunfall mit Sachschaden auf L55 bei Zerbst

Zerbst (vs) - Auf der Landstraße 55 kam es am 23. September gegen 11.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Auto die K 1250 aus Richtung Deetz.

An der dortigen Kreuzung fuhr sie auf die L 55 in Richtung Zerbst. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Auto eines 53-jährigen Fahrers, welcher aus Richtung Lindau kommend in Richtung Zerbst fuhr.

Indessen Folge kam es zur seitlich Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.