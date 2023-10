An vier Tagen kann jede Menge passieren - der Blick in den Polizeibericht bestätigt das. Die Polizei hat auf Streife einiges zu tun

Zerbst - Durch eine Verkehrskontrolle haben Polizisten eine Drogenfahrt beendet. In einer Mitteilung der Polizei ist dazu zu lesen, dass in der Nacht zum 1. Oktober gegen 1.59 Uhr Beamte in Zerbst auf der Fuhrstraße für eine Verkehrskontrolle einen Ford anhielten. Der 34-jährige Fahrer zeigte betäubungsmitteltypische körperliche Merkmale. Bei einem Test konnte der Konsum von Amphetaminen festgestellt werden. Nach einer Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und ein

Betrunkner Radfahrer

Ebenfalls bei einer Streifenfahrt zu nächtlicher Zeit ist den Beamten ein Radfahrer in Zerbst aufgefallen. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass der Radfahrer am 2. Oktober gegen 1. 30 Uhr an der Einmündung Haselopstraße/Heide unterwegs war, nicht die Regeln der Straßenverkehrsordnung einhielt und die Vorfahrt nahm. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass er wohl stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test vor Ort wies 2,02 Promille aus. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die weitere Fahrt wurde vorerst untersagt.

Teurer Brückentag

Auch an Brückentagen steht der Verkehr nicht still. So vermeldet die Polizei, dass eine 44-jährige Fahrerin eines Rovers ihr Fahrzeug am Montag , gegen 14.40 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Zerbst, Coswiger Straße parkte. Beim Rückwärtsfahren stieß ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes dann gegen das stehende Fahrzeug der 44-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden von geschätzten 1500 Euro.

Verkehrszeichen weg

Am Tag der Deutschen Einheit gegen 5 Uhr, wurde die Polizei dann noch über den Diebstahl eines Verkehrszeichens in Zerbst, in der Lepser Straße informiert. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben den Mast beschädigt und das Verkehrszeichen dann entwendet. Eine Schadenshöhe wurde nicht bekannt.